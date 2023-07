Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: sollicite la FDA pour une indication étendue d'EDURANT information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 14:35









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé vendredi avoir sollicité la FDA des Etats-Unis afin d'obtenir une extension d'indication d'EDURANT® (rilpivirine) pour inclure le traitement du VIH-1 infection chez les enfants pesant 10 kg ou plus. Une demande parallèle d'autorisation de mise sur le marché a également été déposée auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour un usage pédiatrique élargi en Europe. ' Nous luttons contre le VIH depuis des décennies et sommes fiers d'avoir aidé à mettre au point neuf médicaments pour les personnes vivant avec le VIH ', a déclaré Penny Heaton, M.D., responsable du domaine thérapeutique mondial, maladies infectieuses et vaccins, Janssen Research & Development, LLC. 'Ces dépôts sont le dernier exemple de notre travail de longue date pour rendre différentes options de traitement disponibles pour répondre aux divers besoins des personnes vivant avec le VIH', a-t-il ajouté.



Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -2.77%