J&J : sollicite la FDA pour une dose de rappel de son vaccin

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui avoir sollicité la FDA des Etats-Unis dans le cadre d'une demande d'utilisation d'urgence d'une dose de rappel de son vaccin Covid chez les personnes de 18 ans et plus. Le laboratoire s'appuie notamment sur une étude de phase III qui a montré qu'une dose de rappel du vaccin administrée 56 jours après la dose primaire fournissait une protection de 94% contre le COVID-19 symptomatique (modéré à sévère / critique) au moins 14 jours après la vaccination de rappel.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.66%