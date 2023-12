Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite la FDA pour une approbation du Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé avoir sollicité la FDA afin d'obtenir l'approbation du Rybrevant (amivantamab-vmjw) en association avec le lazertinib dans le cadre d'un traitement de première intention des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique muté par EGFR.



Cette requête s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3. Le laboratoire précise qu'il s'agit de la 3e soumission du programme de développement clinique concernant Rybrevant en l'espace de quatre mois.



' L'association de Rybrevant et du lazertinib a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression par rapport à l'osimertinib chez les patients atteints d'un CPNPC muté par EGFR non traité auparavant', rapporte Kiran Patel,vice-président du développement clinique, tumeurs solides chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Selon le responsable, 'ce régime ciblé et sans chimiothérapie pourrait potentiellement transformer le traitement du CPNPC muté par EGFR'.





