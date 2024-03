Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite la FDA pour Tremfya dans la colite ulcéreuse information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) afin d'obtenir l'approbation du Tremfya (guselkumab) pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse (CU) modérément à sévèrement active.



Cette demande s'appuie sur les résultats du programme de phase 3 ayant montré 'des améliorations statistiquement et cliniquement significatives' des symptômes tels que la fatigue et les mesures d'activité de la maladie.



' Tremfya a le potentiel de devenir une nouvelle option de traitement pour les patients. Nous sommes impatients de travailler avec la FDA pour examiner cette demande et restons concentrés sur le développement de nouveaux traitements pour les personnes vivant avec des maladies auto-immunes chroniques, telles que la colite ulcéreuse, qui présentent des symptômes persistants et débilitants', a commenté David Lee, responsable du domaine thérapeutique mondial en immunologie chez J&J.





