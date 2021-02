Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : sollicite la FDA pour son vaccin contre la Covid Cercle Finance • 05/02/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que Janssen Biotech avait sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de son candidat-vaccin à la Covid-19 à dose unique. Cette demande s'appuie sur les principales données d'efficacité et de sécurité d'un essai clinique de phase III démontrant que le vaccin expérimental à dose unique répondait à tous les critères d'évaluation primaires et secondaires clés. 'Nous serons prêts à commencer l'expédition dès que nous aurons reçu l'autorisation', a indiqué en substance Paul Stoffels, vice-président du comité exécutif et directeur scientifique de Johnson & Johnson. J&J a lancé des soumissions successives auprès de plusieurs agences de santé en dehors des États-Unis et soumettra une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle (cMAA) à l'Agence européenne des médicaments dans les semaines à venir.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.87%