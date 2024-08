Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite la FDA pour le nipocalimab information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a soumis une demande à la FDA pour obtenir la première approbation mondiale du nipocalimab pour traiter la myasthénie grave généralisée (gMG).



Cette demande repose sur des données d'une étude de phase III ayant montré que le nipocalimab, ajouté aux soins standards avait permis d'améliorer 'significativement' les résultats des patients par rapport à un placebo.



Le laboratoire indique que le nipocalimab est le premier bloqueur de FcRn à démontrer un contrôle durable de la maladie sur six mois.



Johnson & Johnson espère que ce traitement pourra offrir une solution innovante pour les personnes vivant avec des maladies auto-immunes comme la gMG.





