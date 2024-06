Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite la FDA dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sollicité la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis dans le but d'obtenir une licence pour l'administration sous-cutanée (SC) d'une combinaison fixe d'amivantamab et d'hyaluronidase humaine recombinante.



Ce protocole serait destiné aux patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec des mutations spécifiques.



Selon le laboratoire, les données issues d'une étude de phase 3 montrent que l'administration en SC est aussi efficace que l'administration intraveineuse (IV), avec un temps d'administration plus court et moins de réactions liées à l'infusion.



La demande adressée à la FDA s'appuie aussi sur des données d'une étude de phase 2, précise Johnson & Johnson qui espère que cette nouvelle option sous-cutanée améliorera l'expérience de traitement pour les patients et le personnel médical.





