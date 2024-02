Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite l'EMA pour nouvelle indication du Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson annoncent avoir sollicité l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une extension de l'indication du Rybrevant (amivantamab).



L'idée est d'obtenir l'approbation du Rybrevant + lazertinib, pour le traitement de première intention du patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec mutations de l'EGFR ou des mutations de substitution de l'exon 21 L858R (L858R).



La demande s'appuie sur les résultats d'une étude de phase III ayant montré une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' de la survie sans progression (SSP) pour l'association amivantamab + lazertinib par rapport à l'osimertinib.



' En attente d'approbation, cette nouvelle association d'amivantamab et de lazertinib a le potentiel de transformer le traitement de première intention des patients atteints d'un CPNPC muté par EGFR', a déclaré Kiran Patel, vice-président du développement clinique, tumeurs solides, Janssen Research & Development, LLC.





