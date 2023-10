Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: sollicite l'EMA pour élargir l'indication du Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 14:24









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson annoncent avoir sollicité l'Agence européenne des médicaments afin d'obtenir extension d'indication pour le Rybrevant (amivantamab) et pouvoir l'administrer en association avec une chimiothérapie (carboplatine et pemétrexed) dans le cadre du traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec des mutations dites ' EGFR '.



Alors que les patients faisant face à un tel diagnostique sont généralement confrontées à une faible probabilité de survie, Martin Vogel, responsable du domaine thérapeutique EMEA en oncologie, estime que cette demande auprès de l'EMA vise à changer la trajectoire de soin ' grâce à une intervention plus précoce avec des options de traitement ciblées pour les patients qui sont éligibles. '



La demande s'appuie sur une étude clinique de phase III qui a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression chez les patients recevant de l'amivantamab associé à une chimiothérapie, par rapport à la chimiothérapie seule.







