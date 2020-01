Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : signe un accord de licence avec Pulmatrix Cercle Finance • 02/01/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir conclu un accord de licence et de développement avec Pulmatrix, une société biopharmaceutique de stade clinique. Grâce à cet accord, J&J obtient une option pour accéder à un portefeuille d'inhibiteurs de kinase destinés au développement dans l'interception du cancer du poumon. Selon les termes de l'accord, le géant de la santé effectuera un paiement initial de 7,2 millions de dollars et un paiement supplémentaire de 2 millions de dollars à la fin de l'étude de phase 1b en cours chez les patients atteints de BPCO stable, attendue pour la fin de l'année 2020. Si J&J exerce son option sur le portefeuille de ces inhibiteurs de kinase, Pulmatrix pourrait recevoir jusqu'à 91 millions de dollars en développement supplémentaire et en jalons commerciaux, ainsi qu'en paiements de redevances.

