J&J : série de nominations au sein du Comité exécutif

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui la nomination de plusieurs hauts dirigeants au sein du Comité exécutif de la société. A compter du 3 janvier, Alex Gorsky occupera le poste de président exécutif de Johnson & Johnson. La fonction de directeur général reviendra à Joaquin Duato, actuel vice-président du comité exécutif de la société. Tous les membres du comité exécutif relèveront alors de Joaquin Duato. Les nouvelles nominations au Comité Exécutif sont les suivantes : Vanessa Broadhurst, présidente du groupe d'entreprises, Global Commercial Strategy Organization, a été nommée vice-présidente exécutive en charge des Affaires mondiales. Le Dr Bill Hait, responsable mondial de l'innovation externe chez Johnson & Johnson, a été nommé vice-président exécutif, responsable de l'innovation externe, de la sécurité médicale et de la santé publique mondiale. Le Dr Mathai Mammen, responsable mondial de la R&D chez Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, a été nommé vice-président exécutif Pharmaceuticals et R&D. James (Jim) Swanson, directeur de l'information, a été nommé vice-président exécutif en charge de la direction de l'information. Enfin, Michael Sneed, vice-président exécutif, Affaires mondiales et directeur de la communication, prendra sa retraite le 1er avril 2022.

