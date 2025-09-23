J&J retire de certains marchés son dispositif contre le reflux acide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source d'approvisionnement dans le texte et le titre avec la déclaration de l'entreprise)

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mardi qu'il allait retirer de certains marchés un dispositif destiné à traiter les reflux gastriques, en invoquant des raisons commerciales.

La société a décidé de retirer le produit, appelé LINX Reflux Management System, dans certains pays "à la suite d'une évaluation approfondie des conditions du marché et de la capacité à servir efficacement chaque marché", a déclaré un porte-parole de Johnson & Johnson.

La sécurité et l'efficacité du dispositif n'ont pas été modifiées, a précisé le porte-parole.

La société n'a pas immédiatement précisé quels pays elle prévoyait de quitter le marché, ni si cela excluait les États-Unis.

Bloomberg News a rapporté plus tôt dans la journée que J&J retirerait le dispositif des marchés en dehors des États-Unis d'ici la fin du mois de mars, citant une lettre de la société envoyée aux médecins.

Le dispositif est approuvé pour les patients souffrant de reflux gastro-œsophagien chronique, une maladie dans laquelle le contenu de l'estomac s'écoule vers l'arrière de l'estomac dans le tube alimentaire.

LINX est un anneau flexible composé de petits aimants placés autour d'une bande de muscles située à la base de l'œsophage pour aider à les maintenir fermés afin de prévenir le reflux, selon la société.