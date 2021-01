Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : résultats prometteurs pour le vaccin contre la Covid-19 Cercle Finance • 29/01/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - La société Johnson & Johnson a présenté aujourd'hui les principales données d'efficacité et de sécurité d'un essai de phase III portant sur son vaccin expérimental à dose unique contre la Covid-19 et mobilisant 43 783 participants à travers le monde. Ainsi, 28 jours après la vaccination, le candidat vaccin s'est montré globalement efficace à 66% pour prévenir la Covid-19 modérée à sévère, avec un début de protection à partir du 14e jour. Selon J&J, le vaccin assure par ailleurs une protection à 85% contre les formes sévères de la maladie et une protection totale contre les hospitalisations et décès. 'Ces premiers résultats avec un candidat vaccin COVID-19 à injection unique représentent un moment prometteur. Le potentiel de réduire considérablement le fardeau des maladies graves, en fournissant un vaccin efficace et bien toléré avec une seule vaccination, est un élément essentiel de la réponse mondiale de santé publique ', a déclaré Paul Stoffels, vice-président du Comité exécutif et Directeur scientifique, Johnson & Johnson.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -3.48%