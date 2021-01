Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : résultats 'prometteurs' pour la bronchoscopie robotique Cercle Finance • 21/01/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - La société Auris Health, filiale d'Ethicon, et membre des Johnson & Johnson Medical Devices Companies, a annoncé aujourd'hui les résultats de la première étude prospective multicentrique au monde portant sur la bronchoscopie robotique. Cette étude, baptisée Benefit, avait pour objectif d'évaluer la plateforme Monarch, une technologie robotique unique en son genre utilisée dans les procédures de diagnostic et de thérapie des bronches. Le rendement diagnostique de 74,1% a été qualifié de 'prometteur' par le Dr Silvestri, professeur d'oncologie thoracique à l'Université de médecine d'Hillenbrand. Par ailleurs, les médecins de l'étude 'ont pu localiser et diagnostiquer les nodules les plus difficiles à atteindre à un taux plus élevé qu'auparavant', ajoute Eric Davidson, président de Flexible Robotics chez Auris Health. Ethicon continue par conséquent à produire des preuves cliniques avec le lancement en décembre 2019 de l'essai TARGET, une étude prospective multicentrique visant à caractériser davantage l'innocuité et l'efficacité de la plateforme Monarch.

