J&J: résultats prometteurs pour Imbruvica dans la leucémie

(CercleFinance.com) - J&J présente des résultats actualisés d'une étude de phase 2 évaluant la combinaison à durée fixe (FD) d'Imbruvica (ibrutinib) et de venetoclax (I+V) chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non traités auparavant.



Les résultats montrent qu'après 61,2 mois de suivi, 67 % des patients étaient toujours en vie sans progression de la maladie, et la survie globale (SG) à 5 ans était de 96 %.



Une extrapolation des données d'une étude de phase 3, 'GLOW', suggère que 87 % des patients traités avec FD I+V ne nécessiteraient pas de traitement de deuxième ligne après six ans.



'Notre objectif ultime est d'éliminer le cancer du sang, et nous sommes inspirés par l'impact transformateur que les régimes à base d'ibrutinib continuent d'avoir sur les résultats des patients,' a déclaré Mark Wildgust, vice-président chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.



'Les dernières découvertes démontrent que les patients atteints de LLC connaissent des réponses profondes et durables qui se traduisent par de longues périodes sans traitement, avec le régime à durée fixe' a-t-il ajouté









