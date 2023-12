Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultats prometteurs dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 15:24









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé de nouveaux résultats issus d'une étude de phase III portant sur Carvykti (ciltacabtagene autoleucel ; cilta-cel) chez les adultes atteints de myélome multiple en rechute et réfractaire au lénalidomide ayant reçu une à trois lignes de traitement antérieures (LOT).



' Les résultats dont montré le potentiel du cilta-cel à améliorer de manière significative les mesures de qualité de vie liées à la santé des patients, notamment la douleur, la fatigue et le fonctionnement émotionnel ', a déclaré Roberto Mina, professeur adjoint, Division d'hématologie, Département de biotechnologie moléculaire et des sciences de la santé, Université de Turin (Italie).



' Cilta-cel a démontré des réponses profondes et durables dans les lignes thérapeutiques ultérieures, et ces résultats montrent le potentiel de cilta-cel pour les patients atteints de myélome multiple réfractaire au lénalidomide. dès la première rechute', a-t-il ajouté.





