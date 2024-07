Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultats prometteurs dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui des résultats positifs issus d'une étude de Phase 3 évaluant Carvykti (ciltacabtagene autoleucel ; cilta-cel) comparé aux thérapies standards de pomalidomide, bortézomib et dexaméthasone (PVd) ou daratumumab, pomalidomide et dexaméthasone (DPd) pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récurrent ou réfractaire au lénalidomide après une ligne de traitement préalable.



L'analyse intermédiaire a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale (SG) pour les patients traités avec Carvykti par rapport aux thérapies standards.



'Carvykti est désormais la première thérapie cellulaire à améliorer significativement la survie globale par rapport aux soins standards pour les patients atteints de myélome dès la deuxième ligne de traitement', a déclaré le Dr Jordan Schecter, Vice-président chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.





