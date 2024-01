Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultats positifs pour Tremfya dans le psoriasis information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que le Tremfya (guselkumab) avait permis une guérison rapide et significative du psoriasis du cuir chevelu (PsO) modéré à sévère et une amélioration des démangeaisons du cuir chevelu ainsi que des résultats de qualité de vie liés à la santé (HRQoL) rapportés par les patients.



'Le psoriasis du cuir chevelu est très répandu et peut présenter des défis uniques dans diverses populations. Chez les patients de couleur, les facteurs culturels liés aux pratiques de soins capillaires et aux changements pigmentaires post-inflammatoires contribuent au fardeau du psoriasis du cuir chevelu', a commenté Andrew Alexis, professeur de dermatologie clinique et vice-président pour la diversité et l'inclusion chez Weill Cornell Medicine à New York et chercheur principal de l'étude.



'Ces découvertes sont essentielles pour élargir notre compréhension du psoriasis du cuir chevelu et du rôle que Tremfya peut jouer dans le traitement de tous les patients atteints de cette maladie', a-t-il ajouté.





