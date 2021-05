Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : résultats positifs pour imbruvica associé au vénétoclax Cercle Finance • 20/05/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté de nouvelles données d'une étude de phase II portant sur un traitement associant imbruvica et vénétoclax. Des rémissions profondes ont été observées dans tous les sous-groupes, y compris les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique à haut risque (LLC), constate J&J. 'Les dernières données soulignent que l'association imbruvica-vénétoclax offre un taux élevé de survie sans progression à deux ans tout en permettant une rémission sans traitement pour les patients ', indique Paolo Ghia professeur d'oncologie médicale à Università Vita-Salute San Raffaele, en Italie, et chercheur principal de l'étude. Par ailleurs, les données à long terme d'une étude de phase III ont aussi démontré l'efficacité et l'innocuité d'imbruvica en monothérapie chez des patients atteints de LLC n'ayant jamais été traités auparavant. Les résultats détaillés seront présentés à l'occasion de la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 4 au 8 juin.

