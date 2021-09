Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : résultats positifs dans certains cancers de la vessie information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont indiqué que les résultats d'une étude de phase 1b/2 témoignaient de l'efficacité de l'association de Balversa (erdafitinib) et de cetrelimab (un inhibiteur de PD-1), par rapport au Balversa seul, chez les patients atteints de certains carcinomes urothéliaux (mUC) localement avancés ou métastatiques. En effet, les résultats préliminaires suggèrent une activité clinique robuste et une profondeur de réponse plus élevée chez les patients traités par Balversa + cetrelimab. ' Les inhibiteurs de PD-1 sont devenus des options de traitement pour de nombreux types de tumeurs solides, y compris le cancer de la vessie ', explique Thomas Powles, professeur d'uro-oncologie et chercheur principal de l'étude. 'Avec cette combinaison d'erdafitinib et de cetrelimab, nous visons à changer le microenvironnement tumoral pour le rendre plus réceptif à l'intervention de l'inhibiteur de PD-1 ', détaille-t-il.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.61%