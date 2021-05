J&J : résultats encourageants pour une étude de phase I

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté des données mises à jour d'une étude de phase I montrant que le traitement associant l'amivantamab et le lazertinib a conduit à une durée médiane de réponse de 9,6 mois chez les patients naïfs de chimiothérapie, atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules et dont la maladie a progressé malgré un traitement par osimertinib.

'En règle générale, les patients dont la maladie ne répond plus au traitement par l'osimertinib ont peu de possibilités de rechercher des traitements autres que la chimiothérapie. Cependant, les réponses durables que nous constatons avec la combinaison de l'amivantamab et du lazertinib suggèrent qu'une option ciblée supplémentaire pourrait être possible ', a déclaré Byoung Chul Cho, du Yonsei University College of Medicine de Séoul (Corée du sud) et chercheur principal de l'étude.

Selon lui, les résultats de cette étude offrent ' des informations prometteuses ' qui pourront permettre d'identifier les patients susceptibles de répondre à un schéma thérapeutque associant amivantamab et lazertinib.