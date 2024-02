Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultats encourageants pour le nipocalimab information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé les premiers résultats d'une étude de phase 3 portant sur le nipocalimab chez les adultes atteints de myasthénie grave généralisée (gMG), ainsi que de l'étude de phase 2 sur le nipocalimab chez les adultes atteints de la maladie de Sjögren (SjD).



Le nipocalimab a démontré un effet clinique dans quatre maladies provoquées par les auto-anticorps au cours de l'année écoulée, notamment la maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né (HDFN) et la polyarthrite rhumatoïde, en plus de la gMG et de la SjD.



Le laboratoire prévoit de présenter les résultats complets de l'étude de phase 3 lors d'un prochain congrès médical scientifique et de collaborer avec les autorités réglementaires mondiales pour introduire le nipocalimab chez les patients atteints de gMG.



De leur côté, les résultats de l'étude de phase 2 soutiennent la poursuite du développement clinique du nipocalimab dans le traitement du diabète sucré, et les résultats complets de l'étude seront présentés lors d'un congrès médical scientifique cette année.





