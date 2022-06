J&J: résultats encourageants dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 15:05

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté ce week-end des résultats actualisés d'une étude de phase 1b/2 évaluant l'efficacité et l'innocuité de CARVYKTI (ciltacabtagene autoleucel ; cilta-cel) chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM) ayant reçu plus de 3lignes de traitement.



Les résultats ont montré qu'après un suivi médian de 28mois, chez 97patients traités par CARVYKTI, le taux de réponse global (TRO) est resté constant à 98% et que avec 83% des patients traités ont obtenu une réponse complète rigoureuse avec des taux de survie sans progression et de survie globale à 28mois de suivi étaient de 55% et 70%.



' Les derniers résultats de cette étude renforcent encore le potentiel du cilta-cel en tant qu'option de traitement importante pour les patients ayant un besoin non satisfait élevé qui, autrement, font face à un mauvais pronostic ', a déclaré Saad Z. Usmani, chef du service de myélome au Memorial Sloan Kettering Cancer Center et investigateur de l'étude.



Ces données, présentées sous forme d'affiche lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) ont été publiées dans le Journal of Clinical Oncology.