Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: résultats encourageants dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 16:34









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui qu'une étude de phase III avait atteint son critère principal d'amélioration significative de la survie sans progression (SSP) pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire au lénalidomide, ayant déjà reçu une à trois lignes de traitement.



L'étude évaluait le CARVYKTI (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) par rapport au pomalidomide + bortézomib + dexaméthasone (PVd) ou au daratumumab + pomalidomide + dexaméthasone (Dpd) chez cette population de patients.



Le critère d'évaluation principal de l'étude est la SSP. Les critères d'évaluation secondaires étaient les suivants: innocuité, survie globale, taux minimal de maladie résiduelle négative et taux de réponse global.



Les résultats détaillés de cette étude (CARTITUDE-4) seront présentés lors d'un prochain congrès scientifique et partagés avec les autorités sanitaires, ajoute le laboratoire.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.27%