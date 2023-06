Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: résultats encourageants dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les tout premiers résultats d'une étude de phase 1b portant sur le Tecvayli® (teclistamab-cqyv) et sur le talquetamab, montrant un taux de réponse globale élevé chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM).



Ces résultats soulignent la combinabilité potentielle de ces deux nouvelles thérapies bispécifiques, qui ciblent des antigènes distincts sur les cellules du myélome.



Le régime expérimental d'immunothérapie combinée a démontré un taux de réponse global de 86,6% (71/82) à tous les niveaux de dose, et un taux de réponse global de 96,3% (26/27) chez les patients recevant le régime recommandé de Phase2.



Ces données ont été présentées lors d'une session orale lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



' En combinant le teclistamab et le talquetamab, deux anticorps bispécifiques qui ont démontré des réponses hautement efficaces dans le ciblage d'antigènes distincts, nous avons évalué le potentiel de ce régime combiné unique pour les patients résistants ou réfractaires à plusieurs lignes de traitement ', a déclaré Yael Cohen, M.D., Chef de l'unité Myélome, Institut d'hématologie, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Israël, et chercheur principal de l'étude.





