J&J: résultats encourageants dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé des résultats issus d'une étude ouverte de phase 2 évaluant le traitement adjuvant par Erleada (apalutamide) et privation androgénique (ADT) chez les patients atteints de HRLPC (cancer de la prostate localisé à haut risque) ayant subi une prostatectomie radicale (RP).



Après une RP, les patients ayant reçu le schéma thérapeutique ont présenté un taux sans récidive biochimique (BCR) de 100 % à 24 mois.



' Les résultats de cette étude encouragent des recherches supplémentaires sur le cancer de la prostate localisé à haut risque et mettent en évidence la promesse d'introduire un traitement à des stades précoces de la maladie après une prostatectomie radicale', a commenté Neal Shore, médecin-chef en oncologie chirurgicale et urologie chez Genesis Care.





