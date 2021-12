Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : résultats encourageants autour du Tremfya information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui de nouvelles données d'efficacité et d'innocuité issues d'un essai de phase 3b portant sur le Tremfya (guselkumab) chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif (RP) ayant démontré une efficacité inadéquate ou une intolérance à l'inhibition du facteur de nécrose tumorale (TNFi). Selon le laboratoire, les résultats ont montré que des proportions significativement plus élevées de patients traités par Tremfya présentaient une amélioration des signes et symptômes articulaires et une clairance complète de la peau par rapport au placebo après 24 semaines de traitement. Par ailleurs, les améliorations des signes et symptômes du RP ont été maintenues ou augmentées numériquement pendant un an (semaine 48) chez les patients, souligne J&J. 'Ces résultats renforcent l'utilité de cette option thérapeutique pour les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif qui n'ont pas répondu à une ou plusieurs thérapies', assure Laura Coates, professeure agrégée à l'Université d'Oxford.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.96%