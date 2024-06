Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultat positif dans la maladie de Sjögren information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que son nipocalimab a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative dans le traitement de la maladie de Sjögren (SjD) lors d'une étude de phase 2.



Les patients ont montré des améliorations dès la quatrième semaine, qui se sont poursuivies pendant les 24 semaines de traitement, comparé au placebo.



Ces résultats sont les premiers résultats positifs pour le nipocalimab dans le SjD. Le traitement a également montré des améliorations dans les évaluations des organes, des médecins, et des symptômes tels que la sécheresse buccale, oculaire et vaginale, tout en étant bien toléré.



Johnson & Johnson souligne le besoin urgent de nouvelles thérapies pour le SjD et s'engage à développer 'des traitements innovants pour cette maladie'.





