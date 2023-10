Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: renonce à faire valoir des brevets sur la bédaquiline information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - La société Johnson & Johnson a confirmé aujourd'hui son intention de ne pas faire valoir les brevets qu'elle détient sur le Sirturo® (bédaquiline) dans le traitement de la tuberculose multirésistante (TB-MDR) dans 134 pays à revenu intermédiaire.



Cette décision vise à garantir aux fabricants de génériques actuels et futurs qu'ils pourront fabriquer et vendre des versions génériques de haute qualité de Sirturo® sans craindre que J&J ne fasse valoir ses brevets, à condition que les versions génériques soient de bonne qualité et n'utilisées que dans les 134 pays à revenu faible ou intermédiaire.



Selon Howard Reid, responsable mondial de la santé publique mondiale et de l'impact social, chez Johnson & Johnson, cette décision répond à 'l'idée fausse selon laquelle l'accès aux médicaments de J&J est limité ou restreint'.



J&J ajoute que la Société continuera à investir pour favoriser l'accès et l'utilisation appropriée de la bédaquiline.





