J&J: recommandation de l'EMA pour une dose de rappel

(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments humains (CHMP) de l'EMA a conclu qu'une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 Janssen peut être envisagée au moins deux mois après la première dose chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



La recommandation fait suite à des données montrant qu'une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 administrée par Janssen au moins deux mois après la première dose chez l'adulte a entraîné une augmentation des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19).



Le CHMP a également conclu qu'une dose de rappel avec le vaccin contre la COVID-19 Janssen peut être administrée après deux doses de l'un des vaccins à ARNm autorisés dans l'UE, Comirnaty de Pfizer/BioNTech ou Spikevax de Moderna.





