J&J rachète Halda Therapeutics, un développeur de thérapies anticancéreuses, pour 3,05 milliards de dollars

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi la présence du conglomérat medtech dans les traitements des tumeurs solides et du cancer de la prostate.

Cette opération fait suite à l'acquisition par J&J, en janvier, du fabricant de médicaments neurologiques Intra-Cellular Therapies pour un montant de 14,6 milliards de dollars .

Le principal candidat-médicament de Halda, HLD-0915, est en phase initiale ou intermédiaire de développement pour le traitement du cancer de la prostate. La société dispose également de plusieurs traitements expérimentaux en phase initiale pour le traitement du cancer du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs.

J&J s'attend à ce que l'accord soit conclu dans les prochains mois.