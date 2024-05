Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: rachat d'une biotech suisse dans l'eczéma information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique suisse Numab Therapeutics a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale Yellow Jersey Therapeutics (YJT) à Johnson & Johnson pour un montant de quelque 1,25 milliard de dollars.



Dans un communiqué, Numab explique que YJT, qu'il souhaitait initialement scinder sous forme d'une distribution de capital à ses actionnaires, possède comme principal actif le NM26, un anticorps bispécifique faisant actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 2 dans le traitement de la dermatite atopique (eczéma).



La biotech zurichoise explique que le NM26 a été conçu de telle sorte à bloquer simultanément les démangeaisons et l'inflammation liées à l'affection cutanée en inhibant les trois principales voies de signalisation des cytokines impliquées dans la pathogenèse de la maladie.



La finalisation de l'opération est prévue dans le courant du second semestre de l'année.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.60%