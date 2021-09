Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : promesses du Rybrevant dans certains cancers du poumon information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 16:43









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé ce week-end qu'une étude évaluant Rybrevant (amivantamab-vmjw) associé au lazertinib chez les patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (avec mutation du gène de l'EGFR et dont la maladie a progressé malgré le traitement standard) avait mis en évidence une activité plus élevée et une durée de réponse plus longue chez les patients traités par la thérapie combinée. 'Ces résultats donnent un aperçu d'une nouvelle approche thérapeutique potentielle pour ces patients', a commenté Natasha B. Leighl, du Princess Margaret Cancer Center à Toronto, Canada, et chercheuse principal de l'étude. Par ailleurs, une autre étude, de phase 1b, suggère que les résultats positifs du Rybrevant (amivantamab-vmjw) associé au lazertinib dans différents cancers du poumon non à petites cellules ne sont pas liés à la première chimiothérapie standard d'intervention. En effet, 'les données montrent que la combinaison d'amivantamab et de lazertinib a suscité une activité antitumorale, même dans une population de patients lourdement prétraités', a commenté Catherine A. Shu, directrice clinique du service d'oncologie médicale thoracique à l'Université de Columbia Herbert Irving Comprehensive Cancer Center.

