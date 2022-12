Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: prolongation de l'offre sur les actions Abiomed information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que sa filiale Athos Merger Sub a prolongé la date d'expiration de son offre visant à acquérir toutes les actions ordinaires en circulation d'Abiomed, moyennant un paiement initial de 380$ par action en espèces, plus un droit à valeur conditionnelle non négociable donnant droit au détenteur de recevoir jusqu'à 35,00 $ par action en espèces si certaines étapes commerciales et cliniques sont atteintes.



L'Offre qui devait expirer le 13 décembre a été prolongée jusqu'à 21 décembre à 23h59, heure de New York.



Hier, près de 19 279 461 actions d'Abiomed, représentant environ 42,75% des actions en circulation de actions ordinaires d'Abiomed, ont déjà été valablement apportées à l'Offre.







