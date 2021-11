J&J : projet de scission en deux sociétés

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) annonce son intention de se séparer de ses activités de santé grand public, créant ainsi une nouvelle société cotée en bourse, opération qui devrait être réalisée dans 18 à 24 mois sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.

'La séparation prévue créerait deux leaders mondiaux mieux placés pour améliorer les résultats en matière de santé des patients et des consommateurs grâce à l'innovation, poursuivre des stratégies commerciales plus ciblées et accélérer la croissance', explique-t-il.

J&J ajoute que le conseil d'administration et la haute direction de la nouvelle société de santé grand public seront déterminés et annoncés en temps voulu au fur et à mesure que le processus de séparation prévu progressera.