Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: présentera ses avancées dans les maladies de la rétine information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce qu'il parrainera huit présentations de données à l'occasion de l'assemblée annuelle 2024 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) qui se tiendra à Seattle du 5 au 9 mai 2024.



J&J mettra notamment en avant les nouvelles recherches portant sur la valeur économique des tests génétiques pour les maladies de la rétine et montrer aussi le rôle que peuvent jouer les algorithmes automatiques basés sur l'apprentissage profond pour l'atropie géographique.



Le laboratoire présentera aussi EYE-RD, un registre mondial qui permettra de collecter des données du monde réel en rassemblant des informations plus holistiques sur la progression de la maladie et les expériences des patients.



' Ces données présentées à l'ARVO 2024 démontrent notre engagement à proposer de nouvelles thérapies innovantes qui préservent et restaurent la vision des patients du monde entier ', a commenté Hideo Makimura, vice-président et responsable mondial de la R&D en ophtalmologie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.63%