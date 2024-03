Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: présentera des données dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données seront présentées cette année au Congrès européen sur le cancer du poumon (ELCC) qui se tiendra du 20 au 23 mars à Prague, en République tchèque.



Les données clés qui seront présentées dans quatre mini-présentations orales comprennent les résultats d'une analyse d'une étude de phase 3 évaluant l'effet des interruptions de dose de Rybrevant ainsi que de nouveaux sur l'administration sous-cutanée mensuelle d'amivantamab (phase 1b) ou encore des analyses visant à soutenir le profil clinique différencié de Rybrevant dans le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules muté par EGFR.



' L'étendue des données présentées à l'ELCC souligne notre engagement à redéfinir les résultats du traitement pour les patients vivant avec un CPNPC muté par EGFR ', a déclaré Kiran Patel, M.D., vice-président du développement clinique, tumeurs solides, Johnson & Johnson Innovative Medicine.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.66%