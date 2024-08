Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: présente ses études sur les tumeurs solides information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé la présentation de 11 études sur les tumeurs solides lors des conférences WCLC et ESMO 2024. Ces études porteront sur les cancers du poumon, de la vessie, de la prostate et colorectal.



À la WCLC, les nouvelles données mettront en avant Rybrevant associé à Lazcluze pour le cancer du poumon avec mutation EGFR, ainsi qu'une comparaison entre Lazcluze et osimertinib.



Les résultats incluront également des informations sur la réduction des réactions liées aux perfusions de Rybrevant et une comparaison entre les formulations sous-cutanée et intraveineuse de ce traitement.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 164,65 USD NYSE 0,00%