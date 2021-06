Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : présente les lauréats de son programme Women in STEM2D Cercle Finance • 11/06/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - Le laboratoire Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui les lauréats de son programme de mentorat, Women in STEM2D, qui récompense depuis cinq ans des chercheuses dans six disciplines distinctes: science, technologie, ingénierie, mathématiques, fabrication et conception. Plus de 650 candidatures en provenance de 40 pays ont été dans le cadre de ce programme qui soutient l'émergence de femmes leaders et les parraine à un moment critique de leur carrière. En science, J&J met à l'honneur le Dr Hee-Sun Han, de l'Université de l'Illinois, pour ses recherches sur le séquençage d'ADN. En technologie, le prix revient au Dr Gayathri Naidu (Université de Sidney) pour ses travaux sur la conversion d'eau de mer en eau douce. Le Dr Shayanti Mukherjee (institut médial de recherche en Austalie) a été récompensé en ingénierie pour ses recherches sur les nanotechnologie et la bio-impression cellulaire dans le cadre de la santé uro-gynécologique. Le prix de mathématiques a été décerné au Dr Ivana Bozic, de l'Université de Wasington pour ses modèles informatiques autour de l'immunothérapie du cancer. Le Dr Dabbie Miller, de l'Université de Californie, s'est distingué dans la catégorie fabrication pour ses travaux sur l'atténuation des effets nocifs du plastique. Enfin, le Dr Hannah Stuart, de l'Université de Californie, a été mis à l'honneur pour la conception de prothèses médicales sur la main humaine. Chaque bénéficiaire recevra un financement de 150 000 $ et trois ans de mentorat de Johnson & Johnson pour poursuivre ses recherches.

