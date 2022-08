Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: présente l'analyse finale de l'étude GRIFFIN information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 15:49









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté l'analyse finale de l'étude GRIFFIN de phase 2 pour le régime de quadruplet expérimental à base de DARZALEX (daratumumab) chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligible à une greffe.



Les données ont été présentées lors de la séance plénière de la réunion annuelle de la Société internationale du myélome (SMI).



' L'analyse finale de l'essai GRIFFIN met en évidence l'avantage potentiel de l'ajout du daratumumab à la RVR pour le traitement des patients nouvellement diagnostiqués et admissibles à une greffe ', a déclaré Douglas W. Sborov, M.D., M.S., directeur du programme de myélome multiple au Huntsman Cancer Institute de l'Université de l'Utah et investigateur de l'étude GRIFFIN.



' Nous étudions constamment le rôle de nouveaux régimes et combinaisons pour améliorer les résultats chez nos patients et GRIFFIN est une autre étape importante dans cette recherche. '





