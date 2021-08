Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : présente Inhance pour l'arthroplastie de l'épaule information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - DePuy Synthes, société d'orthopédie de J&J, présente Inhance, premier système entièrement intégré pour l'arthroplastie d'épaule. Le système est conçu pour offrir aux chirurgiens la possibilité de passer facilement d'implants sans tige à des implants à tige au cours des interventions, en fonction, par exemple, de la qualité de l'os huméral. J&J souligne que Inhance fournit une offre d'implants 'à la fois rationalisée et complète, avec une flexibilité inter-opératoire unique, répondant à un besoin critique non satisfait'. 'Les progrès de l'arthroplastie de l'épaule ont permis une plus large gamme de traitements chirurgicaux au cours de la dernière décennie', constate J. Michael Wiater, professeur de Chirurgie orthopédique à l'Université d'Oackland. Selon le spécialiste, Inhance aurait aussi le potentiel de réduire le temps des opérations.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.86%