J&J: présente des résultats sur un anticoagulant

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a présenté des résultats à l'American College of Cardiology 24 sur le XARELTO® (rivaroxaban). Ces résultats montrent une réduction du risque d'hémorragie cliniquement significative et d'événements cliniques indésirables.



Une nouvelle analyse exploratoire démontre les résultats constants de XARELTO® dans le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire qui subissent une intervention coronarienne percutanée.



XARELTO® est l'un des anticoagulants oraux les plus étudiés et a été prescrit à plus de 10 millions de patients aux États-Unis.



'Malgré les progrès réalisés dans le domaine des soins cardiovasculaires, les patients souffrant de FA non valvulaire continuent d'être exposés à des risques d'événements cardiovasculaires potentiellement mortels, en particulier les patients plus âgés considérés comme difficiles à traiter en raison de multiples facteurs, notamment l'âge et les comorbidités', a déclaré C. Michael Gibson*, M.D., DG de l'Institut Baim à but non lucratif et professeur de médecine à l'École de médecine de l'Université Harvard.





