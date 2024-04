Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: présente des résultats sur le nipocalimab information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Les propriétés moléculaires du nipocalimab dans le traitement de la myasthénie généralisée seront présentées lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Academy of Neurology.



L'analyse des études cliniques et non cliniques confirme le potentiel du traitement expérimental pour une diminution rapide, profonde et durable des immunoglobulines G (IgG) indique le groupe.



' Ces données montrent que le nipocalimab est un bloqueur potentiel du FcRn, le meilleur de sa catégorie, et qu'il présente des caractéristiques uniques, notamment une grande affinité de liaison et une spécificité pour le site de liaison de l'immunoglobuline G (IgG) du FcRn '.



'Ces nouvelles données apportent des preuves supplémentaires du potentiel du nipocalimab à fournir des résultats thérapeutiques optimisés pour les maladies neurologiques induites par les auto-anticorps telles que la maladie de von Willebrand', a déclaré Sindhu Ramchandren, M.D., Clinical Development Leader, Neuroscience, Johnson & Johnson Innovative Medicine.



'Il reste un important besoin non satisfait de traitements plus efficaces capables d'offrir un contrôle durable de la maladie dans le cas de la gMG '.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.95%