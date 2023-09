Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: premiers résultats positifs autour du Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 évaluant le Rybrevant® (amivantamab-vmjw) administré avec et sans lazertinib associé à une chimiothérapie (carboplatine et pémétrexed) versus une chimiothérapie seule.



L'étude a recruté des patients présentant des délétions de l'exon 19 de l'EGFR localement avancées ou métastatiques (ex19del) ou un CPNPC (cancer du poumon non à petites cellules).



Le laboratoire indique que l'étude a atteint son double critère d'évaluation principal, démontrant 'une amélioration statistiquement et cliniquement significative' de la survie sans progression de la maladie (SSP) par rapport à la chimiothérapie seule dans les deux bras de traitement expérimental.



Janssen prévoit de soumettre ces résultats pour présentation lors de prochains congrès scientifiques.





