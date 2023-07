Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: offre d'échange sur les actions Kenvue information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui son intention de scinder au moins 80,1 % des actions de Kenvue par le biais d'une offre d'échange.



Kenvue, anciennement l'activité Consumer Health de Johnson & Johnson, a réalisé son IPO en mai 2023.



L'offre d'échange permettra aux actionnaires de Johnson & Johnson d'échanger une partie, la totalité ou aucune de leurs actions ordinaires de Johnson & Johnson contre des actions ordinaires de Kenvue avec une décote de 7 %.



'Nous pensons que le moment est venu de distribuer nos actions Kenvue, et nous sommes convaincus qu'une scission est la voie appropriée pour apporter de la valeur à nos actionnaires', a déclaré Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson.



Les actionnaires soumissionnaires devraient recevoir environ 107,53 $ d'actions ordinaires de Kenvue pour chaque tranche de 100 $ d'actions ordinaires de Johnson & Johnson déposées.



Johnson & Johnson détient actuellement 1 716 160 000 actions ordinaires de Kenvue, ce qui représente environ 89,6 % du total des actions ordinaires en circulation de Kenvue.





