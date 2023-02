Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: obtient des résultats encourageants pour le niraparib information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé les résultats d'une étude de phase 3 évaluant l'utilisation expérimentale du niraparib, en association avec l'acétate d'abiratérone plus la prednisone (AAP) chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



'Il est encourageant de voir une tendance à l'amélioration de la survie globale chez les patients atteints de mCRPC positif au BRCA qui ont reçu du niraparib et de l'AAP par rapport au placebo et à l'AAP ', a déclaré Kim Chi, Oncologue au BC Cancer - Vancouver et chercheur principal de l'étude.



'Prises ensemble, ces données continuent de soutenir l'utilisation potentielle du niraparib en association avec l'AAP chez les patients atteints de mCRPC et de mutations BRCA', ajoute le médecin.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.71%