J&J: objectif de BPA abaissé après le rachat de Laminar

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi avoir revu à la baisse son objectif de bénéfice par action (BPA) pour 2023 afin de prendre en compte l'acquisition de Laminar, officialisée aujourd'hui.



Cette opération estimée à 400 millions de dollars doit permettre au géant américain de la santé de se renforcer sur le segment en pleine croissance des technologies médicales ('medtech').



Mais le groupe pharmaceutique précise que l'acquisition va aussi se traduire par la comptabilisation d'une charge de recherche et développement (R&D), qui devrait impacter son BPA annuel d'environ 0,17 dollar.



En conséquence, J&J anticipe dorénavant un BPA de l'ordre de 9,90 à 9,96 dollars au titre de l'exercice 2023, alors qu'il le projetait auparavant entre 10,07 et 10,13 dollars.



Le rachat de Laminar devrait également affecter le BPA attendu en 2024, à hauteur de 0,15 dollar par titre, indique Johnson & Johnson.



Laminar, une société non cotée en Bourse, planche actuellement sur un projet de dispositif médical permettant de retirer l'appendice auriculaire gauche chez les patients présentant une fibrillation atriale non valvulaire.



L'entreprise a récemment reçu le feu vert de la FDA en vue de conduire une étude 'pivot' aux Etats-Unis, dont le recrutement devrait démarrer début 2024.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Johnson & Johnson progressait de plus de 1% jeudi matin en dépit de cet abaissement d'objectifs.





