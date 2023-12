Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: nouvelles données positives dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que les premières données d'une étude de phase 3 mettent en évidence une amélioration clinique significative chez les patients chez qui un myélome multiple vient d'être nouvellement diagnostiqué (NDMM) et qui éligibles à la transplantation (TE) avec un traitement d'induction quadruplet, un régime de consolidation et un régime d'entretien doublet basé sur Darzalex Faspro (daratumumab et hyaluronidase-fihj).



' La survie sans progression obtenue chez les patients éligibles à une greffe qui ont été traités avec le schéma thérapeutique d'induction, de consolidation et d'entretien à base de daratumumab est sans précédent', indique Pieter Sonneveld, professeur d'hématologie à l'Université Erasmus de Rotterdam.



'Toutefois, ce n'est pas inattendu, un certain nombre d'études ayant précédemment démontré le bénéfice clinique des schémas thérapeutiques à base de daratumumab dans cette population de patients ', a-t-il indiqué en substance.





