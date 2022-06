Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: nouvelles données positives autour du Tremfya information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 16:10









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson, ont annoncé aujourd'hui de nouvelles données issues d'études de phase 3 démontrant que le TREMFYA (guselkumab) avaient atteint une efficacité constante à long terme pendant deux ans chez les patients atteints d'arthrite psoriasique active (RP).



D'autres analyses ont aussi montré que TREMFYA avait apporté aux patients des améliorations durables des mesures de la qualité de vie liée à la santé (QVLS), y compris la fatigue, la douleur et la productivité au travail.



Ces nouvelles données font partie des 38 résumés qui seront présentés par Janssen à l'occasion de la réunion du Congrès européen annuel de rhumatologie qui se déroule à Copenhague du 1er au 4 juin.



' Ces nouvelles données renforcent les données des précédentes recherches démontrant l'efficacité durable de TREMFYA et démontrant son effet sur la qualité de vie liée à la santé, ce qui est important pour les patients confrontés aux effets débilitants du rhumatisme psoriasique dans leur vie quotidienne ', résume Philip Mease, du Centre médical suédois/Providence St. Joseph Health à l'Université de Washington à Seattle.







