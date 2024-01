Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: nouvelles données dans les cancers génito-urinaires information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données cliniques et concrètes seront présentées via 18 résumés à l'occasion du symposium ASCO GU qui se tient du 25 au 27 janvier à San Francisco, soulignant 'l'engagement de la société à transformer la science des cancers génito-urinaires (GU)'.



Le laboratoire présentera notamment de nouvelles données probantes sur l'Erleada (apalutamide) dans le traitement de divers stades du cancer de la prostate mais aussi des données sur les résultats d'une étude de phase III sur le niraparib plus l'acétate d'abiratérone administré avec de la prednisone, ou encore des mises à jour sur les systèmes de libération ciblée TAR-200 et TAR-210.



'Nos données soulignent l'étendue et la profondeur du portefeuille GU de J&J ainsi que notre engagement à redéfinir les paradigmes de traitement et à lancer de nouvelles avancées thérapeutiques pour les personnes atteintes de cancers de la prostate et de la vessie', a déclaré en substance Luca Dezzani, vice-président chargé des Affaires médicales et Tumeurs solides chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.







